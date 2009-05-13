Немыря обсудит с ЕБРР внедрение энергосбережения

Завтра в Лондоне состоится первая встреча вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ с представителями Европейского банка реконструкции и развития по внедрению энергосберегающих проектов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ в ходе Финско-украинского бизнес-форума.

По его словам, завтра состоится встреча с представителями ЕБРР, который намерен усилить свое присутствие в Восточно-Центральной Европе.

«Мы совместно с ЕБРР подготовили план действий по энергоэффективности. Создается специальный комитет. С украинской стороны его буду возглавлять я для того, чтобы содействовать внедрению энергосберегающих технологий через проекты ЕБРР в рамках этой программы», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЕБРР, банк намерен выделить на развитие энергосберегающих технологий в Восточно-Центральной Европе в ближайшие три года 5 млрд. евро собственных средств, а также привлечь под эти цели 10 млн. евро инвестиций.

В пресс-службе ЕБРР не исключают, что значительные объемы средств может получить Украина, как страна, в которой развитие энергоэффективных технологий является одним из приоритетов.