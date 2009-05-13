Решение Гаагского суда об о. Змеиный обжаловать невозможно

Министерство юстиции считает невозможным обжалование решения Гаагского суда о статусе Острова Змеиный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Кабинете министров сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК.

«Нужно было изначально не соглашаться на юрисдикцию. У нас такая возможность была. Не зря этот спор длится еще с 60-х годов прошлого века между Советским Союзом и Румынией, и Советский Союз никогда не соглашался на юрисдикцию, понимая, что как только мы на нее согласимся, мы реально можем проиграть. В итоге Украина согласилась на юрисдикцию, сейчас я не вижу формальных возможностей для обжалования решений суда. Оно является окончательным и обжалованию не подлежит», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля 2009 года Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь Украина доказывала, что о.Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.