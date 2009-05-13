Стокгольм назначит сроки слушаний иска «Венко» против Кабмина

Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма до конца года назначит сроки проведения устных слушаний по иску «Венко» против правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Кабинете министров сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК.

«Позиции сторон известны, они не менялись. Мы получили неформализованные исковые требования в суммах от «Венко». Сейчас готовятся меморандумы с обеих сторон. Я думаю, до конца года будут определены сроки устных слушаний», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.