"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на 17%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-сентябре 2017 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 17,1% – до 34,571 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

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Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 9 месяцев 2017 года составили 32,07 миллиарда гривень (92,8%), недоплата – 2,5 миллиарда гривень.

В отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 12,407 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-сентябрь текущего года увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2016 года до 64,317 миллиарда кВт-ч с 57,701 миллиарда кВт-ч. За отчетный период доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии составила 56,6%.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.