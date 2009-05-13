Соколовский обсудил с делегацией Эстонии сотрудничество в энергетике

По инициативе эстонской стороны состоялась встреча Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО с делегацией Эстонской Республики во главе с министром экономики Ханом ПАРТСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в ходе встречи стороны обсудили комплекс вопросов по углублению двустороннего сотрудничества и сотрудничества в рамках проектов «Украина - ЕС», в частности «Восточного партнерства», по вопросам энергетической и экологической безопасности.

Б.СОКОЛОВСКИЙ ознакомил эстонскую делегацию с ходом реализации инициатив главы Украинского государства, направленных на существенное повышение уровня национальной и региональной энергетической безопасности, диверсификацию источников, маршрутов и технологий энергообеспечения.

Он также выразил благодарность эстонской стороне за конструктивную и последовательную поддержку украинских предложений в рамках Краковской инициативы президентов Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины, в частности о формировании Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства.

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности ознакомил с ходом реализации Совместной декларации по результатам Совместной ЕС-Украина международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы от 23 марта 2009 года и с возможностями относительно увеличения пропускной способности украинской ГТС для транспортировки природного газа с востока на запад.

Эстонская сторона, кроме того, проявила интерес относительно условий и возможностей участия иностранных компаний в проектах по модернизации украинской ГТС.

Стороны обсудили перспективы реформирования энергетических рынков в контексте реализации новейших инициатив Европейского Союза и Российской Федерации.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Украина последовательно выполняет все обязательства в контексте реализации стратегического евроинтеграционного курса, в том числе что касается беспрепятственной транспортировки энергоносителей.

Обе стороны высказались за целесообразность развития международной договорной базы в сфере энергообеспечения на принципах, заложенных в Энергетической Хартии.

Эстонский министр пригласил Уполномоченного Президента Украины посетить в ближайшее время Эстонскую Республику с целью проведения консультаций по углублению двух- и многостороннего сотрудничества в энергетической сфере.