Плачевные реалии: Госаудит обнародовал результаты ревизии "Нафтогаза"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", пользуясь своим монопольным положением и несовершенством действующего законодательства, не обеспечивает производителей тепловой энергии природным газом в объеме свыше 1 миллиарда кубометров. Об этом заявила глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова на брифинге, называя результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза" и его дочерних предприятий резонансными.

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"Компания системно игнорирует принятые правительством решения и, пользуясь своим монопольным положением и несовершенством действующего законодательства, не обеспечивает производителей тепловой энергии природным газом в объеме свыше 1 миллиарда кубометров", - сказала она, отметив, что это ставит под угрозу возможности предприятий обеспечивать потребителей теплом.

Также Гаврилова сообщила, что в 2016 году предприятия группы "Нафтогаза" снизили добычу газа, в то время как частные компании за этот период нарастили добычу в 9 раз, что говорит о снижении эффективности работы компании.

Кроме того, глава аудиторской службы подчеркнула, что компания несет "непомерные расходы" на содержание своего аппарата, которые за период проверки составили 3 миллиарда гривень и продолжают расти.

"Нафтогаз" оставляет в своем распоряжении около 70% доходов, полученных от "Газпрома" за услуги транзита природного газа по территории Украины, а не перечисляет в полном объеме "Укртрансгазу" как оператору газотранспортной системы", - добавила Гаврилова.

Она подчеркнула, что сегодня есть вопросы, требующие решения на законодательном уровне, и служба уже проинформировала о результатах аудита Кабинет министров и непосредственно "Нафтогаз".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.