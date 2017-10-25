Минэнергоугля хочет в ноябре создать "Национальную угольную компанию"

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует на следующем заседании правительства вынести на рассмотрение проект устава госпредприятия "Национальная угольная компания", которое объединит в себе все государственные угледобывающие шахты, и после его принятия в течение трех недель создать это предприятие. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

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"На следующий Кабмин будет вынесен устав "Национальной угольной компании"… Я думаю, что мы ее за три недели создадим (после принятия устава – УНИАН)", - сказал он.

Министр добавил, что если будет выполнен план реформирования угольной отрасли, который ранее был согласован правительством, то в следующем году не будет ни одной убыточной государственной шахты.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Кабмин утвердил Стратегию развития угледобывающей отрасли, которая предусматривает увеличение добычи угля на государственных шахтах с одновременным их переходом на бездотационную работу через год. Также стратегия предусматривает создание единой "Национальной угольной компании", которая будет управлять госшахтами.

В середине августа вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что "Национальная угольная компания" объединит 33 государственные шахты, ее создание даст экономию на уровне 1,5 миллиарда гривень в год.