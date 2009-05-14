Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 13 мая, незначительно понизились на фоне резкого падения котировок на Уолл-стрит, сообщает РИА Новости..

Не сыграли в сторону увеличения стоимости нефти и данные правительства США, свидетельствующие о неожиданном снижении объемов запасов сырья, отмечает агентство.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,83 доллара - до 58,02 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,60 доллара - до 57,34 доллара за баррель.