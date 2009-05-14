Посол Российской Федерации при ЕС Владимир ЧИЖОВ отмечает, что Россия не ратифицирует Энергетическую хартию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом посол заявил сегодня на пресс-конференции.

«Мы не будем ратифицировать Энергетическую хартию», - сказал В.ЧИЖОВ.

Посол отметил, что Россия выступила с предложениями разработать новый документ, который бы регулировал отношения в области энергетики в Европе. При этом Россия считает необходимым, чтобы такой документ содержал не просто обязательство сторон, но и законодательные гарантии выполнения этих обязательств. Посол России отметил, что эти предложения России станут одной из тем саммита Россия-ЕС, который состоится в конце мая в российском Хабаровске.

В ходе саммита, стороны также обсудят вопросы подготовки нового соглашения между ЕС и Россией, отношения в сфере энергетики, предложения России относительно новой архитектуры безопасности в Европе и международные вопросы, такие как Ближневосточный мирный процесс, Иранская ядерная программа, Афганистан, Пакистан, последние события в Грузии и Молдове.