Нефть продолжает дешеветь на данных из США

Мировые цены на нефть утром в четверг снижаются, продолжая реагировать на неожиданный рост запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает Bin.ua.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,12% - до 58,37 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,13% - до 52,11 доллара за баррель.

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Как сообщило в среду управление энергетической информации Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 октября, выросли на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 457,3 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, напротив, снижение на 0,56%, или на 2,578 миллиона баррелей, до 453,922 миллиона баррелей.

Минэнерго сообщило также и о росте добычи "черного золота". За неделю показатель вырос на 13%, или на 1,101 миллиона баррелей в сутки, до 9,507 миллиона баррелей в сутки. При этом в обзоре сообщалось о снижении запасов бензина и дистиллятов. Стратегический резерв в стране также снизился - на 0,3 миллиона баррелей, до 671,4 миллиона баррелей.