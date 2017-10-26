"Газпром" снова нарушил условия контракта по транзиту газа – "Нафтогаз"

Российский газовый монополист компания «Газпром» продолжает не выполнять условия контракта по обеспечению давления газа в украинской газотранспортной системе, что подрывает стабильный транзит газа в страны Европейского Союза, говорится в сообщении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«По данным ПАО «Укртрансгаз», с начала года несоблюдение «Газпромом» контрактных давлений (60-65 кгс/см²) было зафиксировано на протяжении 259 суток (88%) на точке входа газоизмерительной станции «Суджа» транзитных магистральных газопроводов в украинскую ГТС. В настоящее время давление составляет только 55,8 кгс/см² (при контрактном 60 кгс/см²)», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что «Нафтогаз» – ответственный транзитный партнер ЕС и в полной мере обеспечивает надежную транспортировку ожидаемых европейскими заказчиками объемов природного газа по контракту с «Газпромом». Однако аварийные ситуации на магистральных газопроводах РФ и неспособность «Газпрома» обеспечить контрактное давление на российской стороне системы вызывают опасения относительно надежности подачи транзитного газа из Российской Федерации этой зимой.

«Следуя принципам открытости и прозрачности, «Укртрансгаз» в который раз сообщил постоянной мониторинговой группе Европейской комиссии о систематических нарушениях «Газпромом» обязательств по контракту на транзит природного газа через территорию Украины, что ставит под угрозу обеспечение бесперебойного транзита в страны ЕС», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году объемы транзита российского газа через Украину находятся на девятилетнем максимуме. За 9 месяцев этого года через территорию Украины в страны ЕС и Молдовы протранзитировано более 70 млрд куб. м российского газа.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз Украины» заявлял о систематических нарушениях «Газпромом» условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС. В «Нафтогазе» предположили, что российская компания не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. В 2016 году транзит природного газа через украинскую ГТС вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.