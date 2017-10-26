Отопительный сезон: Украина прекратила закачку газа в хранилища и начала его отбор

Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" сегодня утром прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает только отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

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"Сегодня утром уровень закачки упал до нулевого значения. К режиму закачивания газа мы больше не вернемся. Исключение может быть сделано только в случае аномального потепления - тогда возможна краткосрочная закачка газа. С сегодняшнего дня подземные хранилища будут работать только в режиме отбора газа для нужд отопительного сезона", - отметили в компании.

Также в пресс-службе сообщили, что на сегодня активными потребителями газа становятся теплокоммунэнерго, которые производят тепловую энергию.

Согласно данным "Укртрансгаза", по состоянию на 24 октября объем газа в подземных хранилищах составлял 16,969 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) накопила в ПХГ 16,8 миллиарда кубометров газа.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 миллиардов кубометров газа, тогда как руководство "Нафтогаза Украины" уверяло, что 14,5 миллиарда кубометров будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров и завершила сезон с 8,4 миллиарда кубометров.