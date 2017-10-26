Формула "Роттердам+" пока не использовалась для расчета цены на уголь - Гройсман

Формула ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" еще ни разу не использовалась для расчета цены на уголь.

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Об это сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе брифинга.

"По той информации, которую мне дает Минтопэнерго, ни разу цифры, которые предусматривает формула "Роттердам плюс", не были задействованы для расчета цены угля в Украине. В данном случае было много разговоров вокруг этого, но она не была внедрена в реальности", - сказал премьер.

Он отметил, что правительство не устанавливает указанную формулу, она устанавливается независимой комиссией, которая не подчиняется правительству. При этом, по словам премьера, что касается цены на газ, которую регулирует правительство, нет никаких оснований для ее повышения.

"Никаких оснований для увеличения тарифов нет. Ответственность местных властей - оптимизировать свои расходы, чтобы люди не платили больше", - сказал он.

Гройсман также заверил, что в бюджете будет предусмотрено достаточно средств на субсидии.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время Гройсман неоднократно требовал разобраться с целесообразностью использования такой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.