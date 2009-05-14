Иран приступил к поставкам газа в Армению, расчет за который армянская сторона будет осуществлять поставками электроэнергии, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь министра энергетики и природных ресурсов Армении Лусине АРУТЮНЯН.

"Это означает, что Армения по недавно построенному газопроводу Иран-Армения начнет получать иранское углеводородное сырье, взамен поставляя в ИРИ электроэнергию в согласованных объемах и режимах", - сказала Л.АРУТЮНЯН.

Программа "Газ вместо электроэнергии" будет реализована в соответствии с договором, подписанном в 2004 году между Арменией и Ираном. Согласно программе, Армения будет расплачиваться за газ электроэнергией - 3 кВт/ч за каждый кубический метр газа.

Технические показатели позволяют ежегодно импортировать 1,1 миллиард кубометров иранского газа, а с 2019 года - 2,3 миллиарда кубометров. Однако Армения на сегодняшний день не готова принять подобные объемы импортируемого газа, так как не может вернуть взамен необходимые объемы электроэнергии. По примерным подсчетам, взамен предусмотренного объема газа Армения должна вернуть 3,3 миллиарда кВт/ч электроэнергии. В прошлом году в Армении было выработано 6,114 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

До настоящего времени газ в Армению поступил только из России через Грузию. Монопольным правом на поставку и распределение на внутреннем рынке Армении российского природного газа обладает ЗАО "АрмРосгазпром". Компания создана в 1997 году, ее акционеры - ОАО "Газпром" (80% акций) и министерство энергетики и природных ресурсов Армении (20%).