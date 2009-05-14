«Он-лайн Капитал» купил 25% акций «Черниговоблэнерго»

В ходе сегодняшних аукционных торгов на Киевской международной фондовой бирже инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25%-ный госпакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, всего в торгах принимало участие две компании – "Он-лайн Капитал" и "ТЭКТ Трейд".

В ходе торгов начальная цена пакета была увеличена на пять шагов – с 3,99 грн. за одну акцию до 7,49 грн. Размер одного шага составил 0,5 грн. за одну акцию.

Стартовая цена госпакета ОАО "Черниговоблэнерго" составила 119 млн. 19 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 Фонд госимущества возобновил продажу 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго" и блокирующих пакетов еще пяти облэнерго.

Справка УНИАН. ОАО "Черниговоблэнерго" является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Черниговской области.

Уставный фонд компании составляет 29,8 млн. грн., номинал акции - 0,25 грн.

25%+1 акция ОАО "Черниговоблэнерго" переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными акционерами «Черниговоблэнерго» являются компании Larva Investments Limited (Кипр), которой принадлежит 20,005% акций, Lex Perfecta Limited (Кипр) – 15,064%, а также Margaroza Commercial Limited (Кипр) – 10,042%.