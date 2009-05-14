«Черниговоблэнерго» купила ИК «Он-лайн Капитал»

В ходе сегодняшних аукционных торгов на Киевской международной фондовой бирже инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25% государственный пакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в торгах принимали участие две компании – "Он-лайн Капитал" и "ТЭКТ Трейд".

Стартовая цена госпакета ОАО "Черниговоблэнерго" составила 119 млн. 19 тыс. грн.

В ходе торгов начальная цена пакета была увеличена на пять шагов – с 3,99 грн. за одну акцию до 7,49 грн. Размер одного шага составил 0,5 грн. за одну акцию.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 Фонд госимущества возобновил продажу 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго" и блокирующих пакетов еще пяти облэнерго.

ОАО "Черниговоблэнерго" является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Черниговской области.

Уставный фонд компании составляет 29,8 млн. грн., номинал акции - 0,25 грн.

25%+1 акция ОАО "Черниговоблэнерго" переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными акционерами «Черниговоблэнерго» являются компании Larva Investments Limited (Кипр), которой принадлежит 20,005% акций, Lex Perfecta Limited (Кипр) – 15,064%, а также Margaroza Commercial Limited (Кипр) – 10,042%.