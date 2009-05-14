Газовщикам поможет ГПУ?..

Профсоюз работников газовых хозяйств Украины обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой выяснить, почему государственные органы, ответственные за регулирование газовой отрасли, нарушают свои прямые функции и не принимают меры по обеспечению полного возмещения расходов обл- и горгазов - предприятий, которые подпадают под действие Закона «О естественных монополиях».

Об этом сказано в сообщении профсоюза газовщиков со ссылкой на главу его совета Ивана ЯРОВОГО, переданном агентству УНИАН.

«Считаем, что такие действия значительно ухудшают и без того крайне тяжелое техническое состояние распределительных сетей, создают угрозу техногенных катастроф», - говорится в сообщении.

Профсоюз отмечает, что и в феврале, и в марте этого года на заседаниях правительства, посвященных проблемам газовой отрасли, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО публично соглашалась с аргументами профсоюза, давала подчиненным поручения принять меры по повышению тарифов на транспортировку и снабжение газа до экономически обоснованного уровня.

Как сказано в сообщении, даже было принято постановление №237 от 11 марта, в котором НКРЭ рекомендовалось до 15 апреля установить тариф с учетом полного возмещения расходов предприятий по газоснабжению и газификации.

Профсоюз отмечает, что ситуация в газовом хозяйстве в действительности критическая. «Резко, по некоторым облгазам вдвое, упали объемы прокачки газа потребителям. При этом транспортные тарифы, которые действуют, рассчитывались, исходя из цены импортного газа, который мы используем для производственно-технологических потребностей, в 179,5 долл., а не 360 или 228 долл., как в этом году», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что государственные органы, которые отвечают за безопасность газовых сетей, в первую очередь Госгорпромнадзор, прямо указывают на необходимость пересмотра тарифов. «Даже представители НКРЭ вчера публично заявили, что тариф не отвечает рыночным реалиям и должен быть повышен. Другое дело, что для такого решения не хватает политической воли», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, с 13 мая профсоюз работников газовых хозяйств Украины начал второй этап Всеукраинской акции протеста.

Среди основных требований протестующих - пересмотр действующих тарифов на транспортировку газа, увеличение заработных плат, недопущение масштабных техногенных катастроф на газовых сетях, выплата долгов за услуги.

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2008 года, впервые со времени независимости, по всей Украине началась бессрочная акция протеста профсоюза работников газовых хозяйств. В Киеве в митингах под зданием Кабинета министров и Секретариата Президента участвовали более 3 тыс. человек – представители более чем 40 предприятий по газоснабжению и газификации.

Основное требование участников Всеукраинской акции протеста: безотлагательно установить облгазам экономически обоснованные тарифы на услуги по транспортировке и снабжению природного газа.

Напомним, что в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей.