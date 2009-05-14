Ющенко подписал указ об аверсе "Одесса-Броды"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указы о неотложности мер по реализации Брюссельской декларации и по реализации проекта Евро-Азиатского транспортного коридора на базе нефтепровода "Одесса-Броды", запущенного в аверсном режиме.

Об этом сообщил журналистам в Цюрихе Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, эти два указа Президент подписал сегодня, 14 мая.

Как сообщал УНИАН, 23 марта с.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины. Кабинет министров Украины поручил Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.

Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента завершения строительства безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсивном режиме.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсивном режиме, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и дальше – танкерами через черноморские проливы.