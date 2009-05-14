Полная зависимость Европы от российского газа – миф

Информация о полной зависимости Европы от российского газа является мифом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Полная зависимость Европы от российского газа - это не более, чем миф. Сегодня менее трети российского газа, который импортируется в Европу. Говорить об ужасающей зависимости нельзя», - сказал он.

В.ЯЗЕВ подчеркнул, что в будущем Норвегия вводит в эксплуатацию новое газовое месторождение «Белоснежка», которое будет давать 30 млрд. кубометров в год, Алжир строит новый газопровод в Европу мощностью 30 млрд. кубометров газа в год, также рассматриваются дополнительные поставки газа из Нигерии и строительство газопровода «Набукко». Кроме этого, предполагается поставка сжиженного газа из Катара и Омана.

Таким образом, отметил вице-спикер РФ, только из вышеперечисленных регионов могут увеличиться поставки на 150 млрд. газа в год для европейских потребителей.

«В такой ситуации пугать русским медведем не правильно», – сказал В.ЯЗЕВ, добавив, что опасения Европы в сильной зависимости от России безосновательны.

«Газовый рынок Европы сегодня – очень конкурентен, и там «Газпром» бьется с Норвегией, Алжиром… Здесь больше мифов в общественном сознании сформировано», - сказал он.

По его словам, зависимость от поставок из России не нарастает.

«Мы не планируем увеличения своей доли в процентах на европейском рынке – нам бы сохранить сегодняшние позиции, что непросто», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.

В то же время, он подчеркнул, что Россия также зависит от емкости европейского рынка и, таким образом, получения доходов.