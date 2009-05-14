ФГИУ приостановил торги акциями «Одессаоблэнерго»

Фонд госимущества Украины приостановил торги по продаже государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Одессаоблэнерго» в связи с отсутствием этих акций в распоряжении Фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник департамента продажи акций на фондовых рынках Украины и проведения аукционов ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

«На сегодня акции по пяти облэнерго переданы фонду, а акции «Одессаоблэнерго» еще не переведены», - сказал он.

Напомним, что ранее исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявлял о том, что НАК «Энергетическая компания Украины» уже передала фонду акции ОАО «Одессаоблэнерго».

Как сообщил Ю.ЯКОВЛЕВ, соответствующий приказ о приостановке торгов будет сегодня обнародован на официальном сайте Фонда госимущества. Торги будут возобновлены после передачи фонду пакета и публикации соответствующего официального объявления. Торги состоятся по процедуре, спустя 30 дней после публикации.

Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшних аукционных торгов на Киевской международной фондовой бирже инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25%-ный госпакет акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго». ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", дочерняя компания VS Energy International B.V. (Голландия), контролирует 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.