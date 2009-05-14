Готовы первые 150 проектов по энергосбережению

Кабинет министров Украины на следующем заседании 20 мая т.г. рассмотрит первые 150 проектов по модернизации предприятий теплоэнергетики за средства, полученные от продажи квот на выброс углекислого газа Украиной Японии в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня в ходе международной научно-практической конференции «Ресурс» на тему «Энерго- и ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве – основное направление снижения стоимости и повышения качества услуг».

«На следующее заседание Кабмина будут предложены уже первые 150 проектов, которые предусматриваются за счет инвестиционных средств по Киотскому протоколу - абсолютно конкретная реализация проектов по переходу с газа на тепловые насосы или на технологии, которые не предусматривают потребление газа», - пояснил он.

Министр добавил, что общая сумма, «на которую мы надеемся в этом году подготовить и реализовать проекты – около 300 млн. евро. По этим 150 проектам, думаю, что это будет где-то половина этой квоты».

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что средства уже есть на государственных счетах. Но для реализации проектов они должны соответствовать критериям Киотского протокола, в первую очередь, речь идет о сокращении выбросов углерода и др.

«Если они этим критериям соответствуют, то правительством будут приняты решения относительно первоочередности финансирования этих проектов. Пакет из 150 проектов готов. Я вам гарантирую, что в среду (20 мая – УНИАН) он будет утвержден и принят», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, от продажи квот на выброс углекислого газа Украина уже получила 640 млн. грн. «Эти 640 млн. грн. мы уже готовы использовать на нашу ключевую программу, которую мы объявили и которую проводим, – это реконструкция, модернизация и замена устаревших котлов, которые сейчас работают на природном газе», – сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в ближайшие недели ожидается еще одно поступление средств от продажи квот. Таким образом, общая сумма составит порядка 2 млрд. грн.

При этом премьер-министр заявила о необходимости активизировать работу по подготовке проектов замены котлов на теплонасосы, чтобы уже на этой неделе можно было начать выделение денег непосредственное на модернизацию. По ее словам, уже составлен реестр всех котельных, которые необходимо модернизировать, – это 31 тысяча котельных и более 72 тысяч котлов.