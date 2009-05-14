Кабмин пикетируют почти 2 тысячи "газовщиков"

Кабинет министров пикетируют почти две тысячи работников газовых хозяйств Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась около 11.30.

Работники газовых хозяйств держат плакаты с лозунгами: «Нет произволу чиновников из НКРЭ», «Безопасность + зарплата = тарифы», «Не допустим техногенных катастроф», «Украине – безопасные газовые сети», «НКРЭ, с газом не шути».

Движение автотранспорта по улице Грушевской не перекрыто. Участники акции стоят по обе стороны улицы.

Как сообщил журналистам председатель Профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВЫЙ, участники акции не требуют от правительства повышения тарифов на газ для населения. «Сегодня тарифы на транспортировку и поставки газа покрывают только 50% наших расходов. В этом случае есть только два варианта: или повышать тарифы, или выделять государственные дотации в поддержку безопасного состояния газораспределительной сети», - сказал он.

По словам И.ЯРОВОГО, Профсоюз работников газовых хозяйств обратился в Генеральную прокуратуру Украины с письмом, в котором сообщает о «преступной бездеятельности» должностных лиц Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которые игнорируют многочисленные обращения отраслевого профсоюза и решения Кабинета министров по вопросам обеспечения безопасности газоснабжения о крайне неудовлетворительном техническом состоянии распределительных газопроводов и сооружений на них, а также о необходимости срочного пересмотра тарифов на транспортировку природного газа с учетом потребности в полном возмещении обоснованных расходов предприятий.

Как сказал И.ЯРОВЫЙ, профсоюз просит Генпрокуратуру о прокурорском реагировании на ситуацию, сложившуюся в газовом хозяйстве.