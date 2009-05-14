Мировая добыча нефти в апреле выросла на 230 тыс. барр. в день

В апреле 2009 года общемировая добыча нефти составила 83,6 млн. баррелей в день, что на 230 тыс. баррелей в день больше, чем в марте, сообщает k2kapital данные доклада Международного энергетического агентства.

Добыча нефти в 12 странах ОПЕК в апреле составила 28,2 млн. баррелей в день. По сравнению с предыдущим месяцем добыча нефти стран ОПЕК увеличилась на 270 тыс. баррелей в день, отмечено в докладе МЭА. А без учета Ирака, в остальных 11 странах-членах ОПЕК, добыча нефти составила 25,8 млн. баррелей, что на 230 тыс. баррелей в день больше, чем в марте. Такие показатели на 950 тыс. баррелей в день превышают ограничительную квоту в 24,845 млн. баррелей в день.

Выполнение ОПЕК своих обязательств по сокращению добычи нефти таким образом снизилось в апреле до 78%, по сравнению с 83% в марте, следующая встреча ОПЕК на министерском уровне намечена на 28 мая 2009 года.