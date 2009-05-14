Украину интересует сотрудничество с Эстонией в энергетике

Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Эстонией в энергетической сфере.

Об этом заявил сегодня в ходе встречи с министром экономики и коммуникаций Эстонской Республики Юханом ПАТРСОМ министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины.

«Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Эстонией в энергетической сфере, в частности, в вопросах изучения перспектив поставок электроэнергии украинского производства в Эстонию с возможностью ее реэкспорта в скандинавские страны, а также разработки и внедрения новейших технологий в сфере биотоплива и альтернативных источников энергии», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

По его словам, перспективным направлением сотрудничества является также привлечение украинских компаний к переоборудованию эстонских электростанций.

Также Б. ДАНИЛИШИН выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Эстонией в транспортной сфере, в частности, в вопросах налаживания взаимодействия в отрасли транспортных перевозок с использованием транспортной и портовой инфраструктуры Украины и Эстонии.

Участники встречи обсудили вопрос создания благоприятных условий для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, инвестиционного сотрудничества, а также положительно оценили состояние двусторонних отношений между Украиной и Эстонией в экономической сфере.

Справка УНИАН. В 2008 году объемы двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и Эстонией составили 555,1 млн. долл., что на 5,8% больше показателя 2007 года. Экспорт товаров в Эстонию в 2008 году составил 363 млн. долл., импорт – 192,1 млн. долл. Позитивное сальдо двусторонней торговли для Украины в 2008 году составило 170,7 млн. долл.