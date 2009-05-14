Создана рабочая группа по мониторингу выполнения Брюссельской декларации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал рабочую группу по мониторингу реализации совместного заявления по результатам Совместной ЕС-Украина международной конференции относительно модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины от 23 марта 2009 года.

Об этом сказано в Указе Президента Украины № 328/2009 от 14 мая 2009 года, текст которого распространила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, на рабочую группу возложены полномочия по осуществлению мониторинга выполнения мер по модернизации ГТС Украины и ежеквартально подавать Президенту Украины обобщенную информацию о ходе выполнения этих мер и предложений относительно усовершенствования этой работы.

Вместе с тем, своим указом Президент поручил Кабинету Министров в недельный срок предоставить предложения относительно персонального состава данной рабочей группы.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины. Кабинет министров Украины поручил Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.