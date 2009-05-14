В Запорожской области долги за электроэнергию выросли

В Запорожской области задолженность потребителей за электроэнергию с начала года увеличилась на 16,5 млн. грн. - до 401,0 млн. грн.

По информации Запорожской областной госадминистрации, "за 4 месяца 2009 г. потребители Запорожской области потребили электроэнергии на сумму 1 417,7 млн. грн., а оплатили 1 397,0 млн. грн., т.е. 99% необходимой суммы, в результате сумма задолженности увеличилась на 16,5 млн. грн. - до 401,0 млн. грн. ".

При этом, по данным ОГА, предприятия и учреждения в Запорожской области, финансируемые из Госбюджета Украины, рассчитались только за 88% отпущенной им электроэнергии, промпредприятия - за 98%, а предприятия и организации, финансируемые из местных бюджетов - на 97%.

Общую ситуацию с расчетами улучшили предприятия ЖКХ, показатель расчетов которых за потребленную электроэнергию составил в январе-апреле т.г. 100%, и сельхозпроизводители, оплатившие 107% стоимости отпущенных объемов электроэнергии.