Проекты "Южный поток" и "Северный поток" не являются политическими

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что проекты по строительству газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» не являются политическими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя соответствующее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Я как раз тот человек, который всю жизнь этим занимался, это основная моя работа. Я политику никогда бы сюда не вмешивал, и все политики и политиканы только вредят, прежде всего, делу, своим людям и своим странам. Надо отойти от этого, перестать заниматься словоблудием», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

По словам посла, эти газопроводы создаются не ради кого-то или чего-то, а для того чтобы можно было беспрепятственно и надежно поставлять природный газ странам, которым он необходим.

«У нас есть обязательства, контракты, у нас есть программы, которые разработаны на 5, 10 и 15 лет, и их надо выполнять. Для этого строятся различные варианты, в том числе Северный и Южный потоки», - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он напомнил, что «Северный поток» уже находится на стадии строительства, а проект «Южного потока» только разрабатывается.

«Будет и Северный, и Южный работать», - убежден посол.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» Президент Украины В.ЮЩЕНКО высказал мнение, что проекты по строительству новых газопроводов «Южный поток» и «Северный поток» являются политическими, и они экономически неоправданны.