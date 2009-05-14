Программа модернизации теплоэнергетики оценена в 90 млрд. грн.

Реализация программы модернизации теплоэнергетики Украины, рассчитанная на 5 лет, оценивается в 90 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Института технической теплофизики НАН Украины Анатолий ДОЛИНСКИЙ (разработчик программы) сегодня в ходе международной научно-практической конференции «Ресурс».

По его словам, основная задача программы – экономия газа в размере 30% (или 5 млрд. куб. м) от потребляемых в стране объемов.

А.ДОЛИНСКИЙ отметил, что программа предусматривает выбор быстроокупаемых технологий (4-5 лет), разработку региональных программ модернизации.

В частности, программой запланирована модернизация котлов (замена малых котлов), что позволит сэкономить 338 млн. куб. м газа, утилизация теплоты, внедрение котлов на биомассе (что даст возможность заменить более 1 млрд. куб. м газа), установка тепловых насосов на предприятиях коммунальной теплоэнергетики.

А.ДОЛИНСКИЙ добавил, что потенциал страны для экономии энергоресурсов за счет внедрения тепловых насосов (используя тепло морей, рек, шахтных вод, канализационных стоков) составит 17 млрд. куб. м газа.

Директор института отметил, что если бы в Киеве удалось внедрить тепловые насосы, работающие на канализационных стоках, то можно было бы сэкономить ¼ потребляемого в столице газа.

Кроме того, программой предусмотрена установка индивидуальных теплопунктов, модернизация теплотрасс, уменьшение парниковых выбросов в атмосферу.

Как отметил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, если правительство одобрит разрабатываемую министерством Национальную стратегию теплообеспечения, то ее будут предлагать как государственную целевую программу модернизации теплоэнергетики, которая будет принята как закон, что даст возможность предусматривать под нее средства.

Как сообщал УНИАН, межведомственная группа по разработке Национальной стратегии теплообеспечения планирует завершить разработку документа и вынести его на рассмотрение Кабинета Министров Украины в октябре-ноябре 2009 года.