Добыча нефти в Сирии за время войны упала в 24 раза

Добыча нефти в Сирии с начала военного конфликта по настоящее время упала в 24 раза - с 385 тысяч баррелей в сутки до 16 тысяч, добыча газа сократилась в 1,6 раза – с 21 миллиона кубов в сутки до 13,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов режима Башара Асада Али Ганем.

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Он отметил, что полное производство Сирии было 385 тысяч баррелей нефти до войны, и когда страна производила около 21 миллиона кубометров газа и 3 миллиона тонн фосфатов. Сегодня производство превысило 13,5 миллиона кубометров газа, также Сирия добывает около 16 тысяч баррелей нефти ежедневно.

Потери нефтяного сектора Сирии, по предварительным подсчетам, за период войны превысили 68 миллиардов долларов, сообщил министр.