Бензин на Прикарпатье подорожал

На Прикарпатье средние цены на нефтепродукты выросли на 7-8 копеек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной инспекции по контролю за ценами в Ивано-Франковской области.

По данным мониторинга цен, который проводит госинспекция, у четырех основных операторов области розничные цены на светлые нефтепродукты с 10 апреля 13 мая текущего года были стабильными, а 14 мая выросли, в частности, на бензин марки А-76/80 – на 1,5%, А-92 – на 1,34%, А-95 – на 1,37%.

Средние розничные цены по состоянию на 14 мая по сравнению с 10 апреля текущего года выросли на бензин марки А-76/80 на 7 коп./л, а на дизельное топливо, бензин марок А-92 и А-95 – на 8 коп./л.

По состоянию на 14 мая розничные цены на нефтепродукты были такими:

дизельное топливо – от 5,28 до 5,48 грн./л; бензин марки А-76/80 – от 5,18 до 5,38 грн./л; бензин марки А-92 – от 5,58 до 5,78 грн./л; бензин марки А-95 – от 5,78 до 5,98 грн./л.