Запорожская область рассчиталась на 59%

Запорожская область рассчиталась за потребленный в 2009 году природный газ только за 59%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, с начала года бюджетные организации, учреждения, предприятия теплоэнергетики и население Запорожской области потребили природного газа на сумму 505,7 млн. грн., а оплатили 298,1 млн. грн., что составляет 59% от начисленной суммы.

Самый низкий уровень расчетов среди всех групп потребителей у предприятий коммунальной теплоэнергетики – 38%, население рассчиталось на 94%, учреждения и организации, финансируемые из госбюджета, – на 90%, из местных бюджетов – на 97%.

С начала года задолженность потребителей по фондам облгосадминистрации составила 207,6 млн. грн., из которых 197,4 млн. грн. – долг предприятий теплоэнергетики и 29,7 млн. грн. – задолженность населения.