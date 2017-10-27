Французский гигант Engie готов помочь Украине нарастить добычу газа

Согласно сообщению на правительственном портале, соответствующие договоренности были озвучены во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с исполнительным директором Engie Изабель Кошер.

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"Мы отмечаем амбициозность реформ, прежде всего в нефтегазовом секторе, которые заявляет ваше правительство. Наша цель в Украине - увеличивать местное производство газа, чтобы Украина стала экспортером и поставщиком газа. И мы готовы сопровождать вашу страну на пути реформ", - цитируются в сообщении слова Кошер.

В сообщении отмечается, что в свое время Engie была одной из первых компаний, которая начала процесс доставки газа в Украину по западным направлениям и сейчас обеспечивает до 20% таких поставок. Рынок Украины является одним из стратегических для компании, и теперь руководство энергогиганта изучает возможности дальнейшего сотрудничества с Киевом по проектам увеличения добычи газа.

"Долгое время нефтегазовая сфера была полностью закрытой (для инвесторов и компаний-партнеров). После изменения политики государства и внедрения новых технологических и инновационных решений, мы смогли изменить тренд. И наша задача сегодня заключается в том, чтобы Украина превратилась из страны-импортера в энергонезависимую страну. Для этого мы должны быть более открытыми, изменить систему регуляции, привлекать инвестиции и технологии", - приводятся в сообщении слова Гройсмана.

Он поприветствовал решение Engie принять участие в развитии нефтегазового комплекса Украины и поддержал мнение исполнительного директора компании о том, что обеспечение государства собственными энергоресурсами - это вопрос энергетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, по расчетам правительства, Украина за 5 лет может стать экспортером газа. Разведанные залежи топлива составляют не менее 1 трлн кубометров, активно действующими являются около 100 скважин. С 2016 года правительство постепенно реализует политику наращивания собственной добычи топлива. С начала текущего года увеличение добычи составляет 3,7%.

Компания Engie (прежнее название - GDF Suez) — крупная французская энергетическая и газовая компания со штаб-квартирой в Париже и годовым оборотом порядка 60 миллиардов евро. Основной владелец компании — правительство Франции (35,7%), в свободном обращении находится ещё около 57% акций. Компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии. Недавно Engie открыла в Украине дочернюю компанию, задачей которой станет развития бизнеса материнской компании на украинском рынке.