В Украину прибыла новая партия американского угля

В морской торговый порт "Южный" (Одесская область) прибыла еще одна партия энергетического угля из США в объеме 75 тысяч тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный", 26 октября партию в 75 тысяч тонн для ПАО "Центрэнерго" доставило судно Navious Galileo. Оно пришвартовалось к причалу №6.

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"На борту этого балкера - 75 тысяч тонн угля. Груз прибыл ночью, утром начали разгружать. Планируют закончить за трое-четверо суток", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что госпредприятие выполняет условия договоров с грузовладельцами и поручения Министерства инфраструктуры Украины.

Первое судно с антрацитом из США прибыло в Украину 13 сентября. Менее чем за 2 суток портовики разгрузили около 62 тысяч тонн, которые в течение 21 дня 875 вагонами были направлены на ТЭС ПАО "Центрэнерго" за 21 день.

По словам и.о. директора порта Виталия Жуковского, в общей сложности, за 9 месяцев текущего года на склады украинских электростанций уже отправлено 540 тысяч тонн антрацита.

"В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать", - отметил Жуковский.

Как сообщал УНИАН, 4 октября государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" (Одесская область) завершило отправку первой партии американского угля на ТЭС "Центрэнерго", которая прибыла в Украину 13 сентября на борту балкера Ocean Ambitious.

В конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн антрацита.