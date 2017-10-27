"Энергоатом" до конца 2020 года завершит программу повышения безопасности АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует до конца 2020 года завершить выполнение Комплексной (сводной) программы повышения безопасности (КСППБ) энергоблоков АЭС, что позволит значительно снизить вероятность аварии и, тем самым, увеличить безопасность работы атомных блоков.

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Об этом во время брифинга сообщили эксперт по экологическим и социальным вопросам Группы управления проектом КСППБ Людвиг Литвинский и руководитель Группы Геннадий Сазонов.

"Первично запланированные мероприятия (всего - 1082) мы должны закончить не позднее 31 декабря 2020 года. У нас для этого есть все предпосылки", - сказал Сазонов, добавив, что компания уже реализовала 644 из 1082 мероприятий.

"Таким образом, мы уже выполнили 60% всей программы. Отдельный учет мы ведем по дополнительным мероприятиям, которые финансируются исключительно за счет средств "Энергоатома". На сегодня зарегистрировано 196 таких мероприятий, 57 из которых полностью завершено. Это 29%", - отметил руководитель Группы.

По словам Литвинского, программа по повышению безопасности предполагают замену большого количества оборудования на АЭС.

"С того момента, когда проектировались и строились эти блоки, в мире очень сильно изменилась компьютерная техника. Поэтому практически полностью на станциях меняются информационно-вычислительные системы. Вся компьютерная техника, которая устарела, подлежала замене… Второй пример: со времени проектирования блоков значительно ужесточились требования к сейсмической устойчивости. Поэтому все оборудование было переквалифицировано по сейсмической устойчивости, и оно менялось. Одно из мероприятий было направлено на исследование сейсмической обстановки на станции", - сказал он.

Также на станциях, по словам Литвинского, проводится замена систем радиационного контроля.

"Очень важными элементами являются Постфукусимские мероприятия (мероприятия по усилению безопасности, которые были проведены, исходя из анализа последствий аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи" в Японии в 2011 году – УНИАН). В этом случае было обращено внимание на недостаточное аварийное энергообеспечение. Следовательно, нами был расширен парк оборудования для аварийного энергообеспечения. Это - мобильные насосы, мобильные дизель-генераторы и другое оборудование", - сообщил Литвинский, добавив, что в первую очередь мероприятия по повышению безопасности были проведены на тех блоках, срок эксплуатации которых был продлен еще на 10 лет.

Справка УНИАН. Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков украинских АЭС была утверждена постановлением Кабинета министров в конце 2011 года. Эта программа финансируется за счет "Энергоатома" (800 миллионов евро), ЕБРР (300 миллионов евро) и Европейского сообщества по атомной энергии, Euratom (также 300 миллионов евро).