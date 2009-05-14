Ющенко против оплаты газа авансовыми платежами за транзит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен приостановить действие постановления Кабинета Министров Украины о проведении расчетов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» за полученный в 2009 году природный газ авансовыми платежами за его транзит в случае опубликования данного постановления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Если постановление будет принято, Президент приостановит его и обратится в Конституционный Суд. По мнению Президента, необходимо, чтобы правительство оценило, какие изменения следует внести в финансовый план «Нафтогаза», – сказал он.

При этом Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что данный вопрос будет вынесен на «антикризисное совещание», которое проведет в понедельник, 18 мая, Президент Украины.

По словам Р.ЖУКОВСКОГО, целью данного постановления фактически является легализация того, что уже реализовано. «Это постановление свидетельствует о том, что «Нафтогаз Украины» не может аккумулировать деньги с рынка», – сказал он.

Также Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что, согласно одобренному на заседании Кабмина 13 мая проекту данного постановления, «Нафтогазу» будет предоставлена отсрочка на 60 месяцев по уплате налога на прибыль в размере 6,7 млрд. грн.

По его данным, в этом году НАК «Нафтогаз Украины» закачал в подземные газовые хранилища (ПХГ) около 620 млн. кубометров газа - по цене примерно 270 долл. за 1 тыс. куб. м это получится около 170 млн. долл.

Кроме того, по его информации, «Нафтогаз Украины» в апреле т.г. заплатил за российский газ около 620 млн. долл., фактически же перечислил около 200 млн. долл., а 420 млн. долл. уже уплачены авансом за транзит газа.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля с. г. на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. кубометров газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что готовится проект межгосударственного соглашения, в котором будут предусмотрены «все аспекты» таких взаимных расчетов, и данный документа может быть готов уже после майских праздников.

В ответ премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что такой вариант для России неприемлем и вопрос о форме оплаты требует дополнительного изучения.