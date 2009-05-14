Сети «Винницагаза» могут вернуть в госуправление

Национальная комиссия регулирования энергетики (НКРЭ) предложит Министерству топлива и энергетики Украины рассмотреть вопрос о возвращении в госуправление распределительных сетей, находящихся в пользовании газоснабжающей компании ОАО «Винницагаз» с дальнейшим созданием на их базе государственного предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее протокольное решение комиссия приняла на своем заседании по итогам рассмотрения нарушений Лицензионных условий газоснабжающей компании.

Решение принято из-за многочисленных нарушений в лицензионной деятельности "Винницагаза" при транспортировке и поставке газа.

Согласно данным, озвученным на комиссии, долг «Винницагаза» перед ДК "Газ Украины" на 1 января 2009 составляет более 91 млн. грн., перед "Укртрансгазом" - более 9 млн. грн.

Комиссия также установила факт нецелевого использования средств в размере 11,8 млн. грн.

В свою очередь председатель правления ОАО «Винницагаз» Юрий РУСИН сообщил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией на сегодняшний день достиг 36 млн. грн. Еще около 14 млн. грн. компании должно СП ЗАО «УкрГаз-Энерго». Убытки от лицензионной деятельности и дебиторская задолженность газоснабжающей компании составляют 52 млн. грн.

По итогам рассмотрения компания оштрафована на максимальную сумму штрафа - 85 тыс. грн

Комиссия также решила при пересмотре тарифов для "Винницагаза" изъять из предприятия 11,8 млн. грн., которые были использованы по нецелевому назначению в прошлом году.

Справка УНИАН. "Винницагаз" занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ в Винницкой области.

50,92% акций ОАО "Винницагаз" принадлежит компании "Финансовые технологии и инвестиции" и 47,06% - Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

2008 год предприятие завершило с прибылью 0,052 млн. грн. против 16,585 млн. грн. убытков в 2007 году.