Ющенко утвердил план мер по реализации проекта ЕАНТК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом утвердил план безотлагательных мер по обеспечению реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Соответствующий указ (№329/2009 от 14 мая) опубликован на сайте главы государства.

В частности, Президент поручил Министерству иностранных дел Украины, Министерству топлива и энергетики при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» на протяжении мая 2009 года принять меры относительно подготовки и проведения при участии представителей Европейской комиссии, Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и других заинтересованных государств презентации технико-экономического обоснования проекта ЕАНТК, утвержденного 24 апреля 2009 года, и проработать вопрос относительно подписания по результатам презентации общего меморандума о поддержке реализации проекта ЕАНТК.

МИДу и Минтопэнерго Президент поручил на протяжении мая внести в установленном порядке согласованные предложения относительно создания межведомственной рабочей группы по координации работы относительно реализации проекта ЕАНТК.

Минфину, Минтопэнерго при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до июля поручено обеспечить привлечение в установленном порядке кредита от Европейского банка реконструкции и развития в объеме 40 млн. долл. для реализации ОАО «Укртранснафта» проекта строительства дополнительного резервуара нефти вместимостью 120 тыс. тонн на морском нефтяном терминале «Южный» и принять меры относительно начала реализации строительства.

Вместе с тем, Президент поручил Кабмину при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до июля обеспечить инициацию рассмотрения вопроса относительно увеличения в установленном порядке уставного капитала ООО «Международное трубопроводное предприятие «Сарматиа».

МИДу, Минтопэнерго при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» Президент поручил до июля проработать вопрос относительно привлечения Беларуси, Казахстана, Словакии, Чехии и России к реализации проекта ЕАНТК.

Кабмину при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до августа поручено принять меры относительно технического обеспечения последовательной прокачки разных сортов нефти по маршруту Броды – Кралупы (Чешская Республика) с использованием южной части действующей системы «Магистральные нефтепроводы «Дружба».

Кабмину при участии ОАО «Укртранснафта» поручено до августа активизировать работу относительно привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения реализации проекта ЕАНТК, в том числе с созданием международного инвестиционного фонда.

Кабмину при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до сентября поручено принять меры относительно обеспечения использования нефтепровода Одесса – Броды в проектном направлением для транспортировки на экономически выгодных условиях нефти к украинским и иностранным нефтеперерабатывающим заводам, в том числе относительно заключения операторского соглашения с ООО «Международное трубопроводное предприятие «Сарматиа», а также проработать вопрос относительно изменения на взаимовыгодных условиях маршрута транспортировки российской нефти (которая транспортируется нефтепроводом Одесса – Броды) на маршруты «Самара – Великоцк – Кременчуг – МНТ «Южный» и «Самара – Головашевка – Кременчуг – МНТ «Южный».

Также своим Указом Президент ликвидировал межведомственную рабочую группу по проработке вопросов обеспечения работы нефтепровода Одесса – Броды по проектному направлению.