"Укрнафта" возобновила добычу нефти в Сумской области

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" возобновила добычу нефти на четырех месторождениях в Сумской области, после получения необходимых документов от Государственной службы по вопросам труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Укрнафта" возобновила добычу на четырех месторождениях в Сумской области. Компания получила горные отводы на Анастасьевское, Артюховское, Коржевское и Липоводолинское месторождения от Государственной службы по вопросам труда", - сообщили в компании, добавив, что годовая добыча на этих месторождениях нефти и газового конденсата составляет около 240 тысяч тонн и природного газа – 130 миллионов кубометров.

Согласно сообщению, через несколько дней восстановится газоснабжения населенных пунктов, которые зависят от работы подразделений компании. В этот перечень попали села Малые Бубны, Бацманы, Гришино и Локня Роменского района Сумской области.

"Укрнафта" активно работает с государственными органами для того, чтобы ускорить утверждение необходимых документов для других пяти месторождений и восстановить добычу углеводородов в середине ноября», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в этом году закончился срок действия лицензий на добычу на девяти месторождениях компании. Через несвоевременную выдачу лицензий Государственной службой геологии и недр "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу, в результате чего компания недополучила около 90 тысяч тонн нефти и конденсата и 70 миллионов кубометров газа. Также компания недополучила более 1,3 миллиарда гривень доходов, а государство - почти 430 миллионов гривень налоговых поступлений только от рентных платежей.

В начале сентября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности с подключением Минюста и Минэкологии разработать правовые пути решения проблемы согласно законодательству и с учетом интересов государства. Также премьер призвал обеспечить прозрачную и четкую работу Госгеонедр.

26 сентября в компании сообщили о получении 9 спецразрешений на недропользование в Сумской и Львовской областях, которые были продлены на 20 лет.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2016 году составила 68%, доля в общей добыче газа – 6,6%. Буровые управления "Укрнафты" имеют 46 буровых установок, 1946 нефтяных и 172 газовых скважин. Также компания владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".