«Энергоатом» и корейская КЕРСО подписали меморандум

НАЭК «Энергоатом» и Корейская электроэнергетическая корпорация (КЕРСО) сегодня в Киеве подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве по проекту ядерной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали глава «Энергоатома» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ и глава КЕРСО Ким Санг СУ.

Присутствующий на церемонии подписания министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН отметил, что для правительства Украины приоритетным направлением является развитие инфраструктуры и решение вопросов энергетической безопасности и независимости промышленного сектора, поэтому опыт и потенциал корейских компаний очень интересен и полезен для Украины.

«Предложение Украины к корейской стороне заключается в реализации реальных проектов, которые предусматривают использование самых современных технологий. У нас большие возможности и большой потенциал для сотрудничества в строительной, транспортной, спортивной, гостиничной, курортной сферах. Приоритетным является внедрение проектов по энергосбережению в коммунальном секторе, реконструкции и модернизации объектов энергетики и промышленности», - сказал Ю.ПРОДАН.

Справка УНИАН. КЕРСО (Корпорация Электроэнергии Кореи) является единственным поставщиком электроэнергии в Корее, работает на внутренних и внешних рынках мира. Международная деятельность компании – инвестирование в проекты, связанные с энергетикой.