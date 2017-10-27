Украина ожидает решения суда в Гааге по захвату РФ акватории Черного моря через 4 года

Украина ожидает вынесения Международным трибуналом при Постоянной палате Третейского суда в Гааге окончательного решения по иску против России, в котором РФ обвиняется в нарушении суверенных прав нашего государства из-за захвата Крыма и прилегающих акваторий Черного и Азовского морей, в течение ближайших трех-четырёх лет.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Решение арбитража по делу ожидается через 3-4 года, оно является окончательным и юридически обязывающим для сторон", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, одной из претензий Украины к РФ является захват российской стороной месторождений минеральных ресурсов и добыча нефти и газа на континентальном шельфе Украины в Черном море.

Также России будут предъявлены следующие претензии: узурпация прав на регулирование рыболовства, незаконный вылов рыбы и недопущение украинских рыболовецких компаний к морским акваториям, прилегающим к Крымскому полуострову; незаконное блокирование транзита украинских судов через Керченский пролив, узурпация навигационных прав; строительство газопровода, линии электропередачи и моста через Керченский пролив без согласия Украины; проведение исследований археологических и исторических объектов на дне Черного моря без согласия Украины.

Согласно сообщению, украинская сторона должна до 19 февраля 2018 года предоставить в Международный трибунал меморандум, который будет содержать изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция нашей страны, а также их юридическое обоснование.

"В свою очередь, Российская Федерация до 19 ноября 2018 года должна будет представить свой контр-меморандум, который будет содержать какие-либо возражения по вопросам юрисдикции и/или приемлемости, ответ на украинский меморандум, любые встречные требования и необходимые пояснения», - добавили в министерстве.

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Также в министерстве отметили, что сейчас процессуальные документы, которые подаются сторонами, носят конфиденциальный характер.

Как сообщал УНИАН, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Тогда замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.