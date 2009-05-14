Суд отменил решение о ликвидации «Укртатнафты»

Апелляционный хозяйственный суд г. Киева отменил решение хозяйственного суда г. Киева о ликвидации ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фент ДИ.

По его словам, такое решение суд принял сегодня, 14 мая.

«Суд частично удовлетворил апелляционные жалобы Министерства топлива и энергетики и Кабинета министров Украины, отменив решение суда первой инстанции о ликвидации «Укртатнафты», - сказал Фент ДИ.

При этом он добавил, что «решения суда пока на руках нет».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Апелляционный хозяйственный суд г. Киева объявил перерыв в деле о ликвидации «Укртатнафты» до 14 мая. Перерыв в деле был объявлен для более детального изучения судебных материалов и позиций сторон.

Напомним, 4 сентября 2008 года хозсуд Киева решил ликвидировать ЗАО "Укртатнафта" по иску Генеральной прокуратуры в интересах Кабинета министров, компании "Корсан" (миноритарный акционер) и Министерства топлива и энергетики. Тогда было принято решение признать недействительными государственную регистрацию компании, отдельные решения собрания акционеров от 19 июля 2007 года, от 10 июня 1998 года, а также устав НПЗ.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).