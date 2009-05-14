На шахтах «Краснодонугля» сданы в три новых лавы

В мае текущего года на шахтах ОАО «Краснодонуголь» сданы в эксплуатацию три новых лавы.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации.

По информации управления, первая из них была сдана 6 мая в шахтоуправлении имени 50-летия СССР с плановой среднесуточной нагрузкой 1000 тонн. На шахте "Молодогвардейская" 7 мая была введена в эксплуатацию 29-я Орловская лава пласта К-2 горизонта 617 метров. Суммарная мощность отработанного пласта - 1,77 м. Ожидаемая суточная нагрузка на лаву - 1500 тонн.

Еще одна новая 9-я северная лава пласта К-5-Н горизонта 764 метра была сдана в эксплуатацию на шахте им. Баракова 8 мая. Ожидаемая суточная нагрузка на новую лаву - 1650 тонн. На оснащение этой лавы было направлено 40 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Краснодонуголь» - компания, специализирующаяся на добыче и обогащении коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.

В компании работает 20 тыс. человек.

Доля «Краснодонугля» в общем объеме добычи коксующихся углей в Украине составляет около 19%.

Более 99% акций ОАО «Краснодонуголь» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод».