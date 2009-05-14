Минтопэнерго обеспокоено загруженностью складов ТЭС углем

Министерство топлива и энергетики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся в связи со значительным опережением графиков накопления угля и загруженностью складов ТЭС энергогенерирующих компаний, входящих в состав НАК «Энергетическая компания Украины».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, при суммарной емкости всех угольных складов энергокомпаний НАК «ЭКУ» в объеме 4,302 млн. тонн по состоянию на 14 мая т.г. на них находится 3,204 млн. тонн угля, что соответствует плановым показателям ноября 2009 года.

В частности, отметил пресс-секретарь, на складах Трипольской ТЭС "Центрэнерго" при проектной мощности хранилища угля в 282 тыс. тонн на данный момент там находится 331 тыс. тонн угля антрацитовой группы, а на Змиевской ТЭС при емкости 440 тыс. тонн фактически накоплено 445,9 тыс. тонн угля.

Кроме того, отметил Ф.ДИ, прогнозируется, что в течение ближайших четырех дней полностью будут заполнены склады Старобешевской ТЭС "Донбассэнерго" и Запорожской ТЭС "Днепрэнерго".

«Физические объемы складов исчерпываются. Дальнейшая разгрузка приведет к засыпке подкрановых и подъездных путей, что может парализовать работу товарно-транспортных цехов ТЭС», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство угольной промышленности Украины обратилось в Минтопэнерго с просьбой рассмотреть возможность увеличения объемов поставки угольной продукции для ТЭС НАК «ЭКУ».

ГП «Уголь Украины» в мае этого года готово реализовать 1,882 млн. тонн угля энергетического назначения предприятий государственной формы собственности, а также получило предложение на поставку 194 тыс. тонн твердого топлива от предприятий негосударственной формы собственности. В то же время НАК «ЭКУ» подтвердила закупку в нынешнем месяце лишь 1,069 млн. тонн продукции.