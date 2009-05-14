«Укргаз» приобрел ЗАО «Тепловодоэнергия»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил концерну «Укргаз» (г. Киев) разрешение на концентрацию путем приобретения акций ЗАО «Тепловодоэнергия» (г. Каменец-Подольский), которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Однако, отмечается в сообщении, за нарушение конкурентного законодательства в виде осуществления концентрации ЗАО «Тепловодоэнергия» без предварительного получения разрешения АМК, комитет оштрафовал «Укргаз» на 20 тыс. грн.

Справка УНИАН. Концерн "Укргаз" создан в 2007 году. За первый год работы компания построила и запустила 4 автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) в областях Украины.

Основные направления деятельности компании: развитие собственной сети АГНКС; консультационная поддержка и поиск поставщиков природного газа промышленным потребителям Украины; предоставление услуг финансового консалтинга и юридических услуг предприятиям.