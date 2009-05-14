Передачу пакета «Одессаоблэнерго» ФГИ задерживает угроза допэмиссии

Причиной задержки передачи НАК «Энергетическая компания Украины» 25,01% госпакета ОАО «Одессаоблэнерго» Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) является угроза допэмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, НАК «Энергетическая компания Украины» решила сама на предстоящем 18 мая собрании акционеров заблокировать данную допэмиссию.

«Как только закончится собрание акционеров, думаю, они нам передадут (25,01% ОАО «Одессаоблэнерго» - УНИАН)», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал 19 мая выставить на аукционные торги 25,01% ОАО «Одессаоблэнерго».

ФГИУ приостановил торги по продаже госпакета акций «Одессаоблэнерго» в связи с отсутствием этих акций в распоряжении фонда. Об этом сегодня сообщил начальник департамента продажи акций на фондовых рынках Украины и проведения аукционов ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

«На сегодня акции по пяти облэнерго переданы фонду, а акции «Одессаоблэнерго» еще не переведены», - сказал он.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

В 2007 году группа VS Energy провело собрание акционеров ОАО «Одессаоблэнерго», на котором утвердила увеличение уставного капитала в 2,9 раза – до 608,5 млн. простых акций. Однако эмиссия так и не была утверждена в связи с позицией государства, которое, владея 25,01% акций компании, выступает против утверждения этой допэмиссии.

НАК «Энергетическая компания Украины» сегодня принадлежат 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго». ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", дочерняя компания VS Energy International B.V. (Голландия), контролирует 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.