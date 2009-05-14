Херсонской ТЭЦ требуется 123 млн. грн.

Подготовка ОАО «Херсонская ТЭЦ» к отопительному сезону оценивается в сумму 123 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе коллегии Херсонской облгосадминистрации сообщил замглавы ОГА Алексей БЕСПАЛОВ.

По его словам, 73 млн. грн. требуется на срочную перекладку 25 км теплотрасс и 50 млн. грн. – на реконструкцию оборудования ТЭЦ.

Средства для проведения ремонтных работ, по словам А. БЕСПАЛОВА, планируется изыскать из нескольких источников.

В частности, ОГА направила в Кабинет министров заявки на получение средств из Стабилизационного фонда Госбюджета и средств, полученных от продажи Японии квот на выбросы парниковых газов. Общая сумма в заявках – 150 млн. грн.

Кроме того, одним из источников получения денег рассматривается погашение госпредприятием «Энергорынок» долга перед ТЭЦ за поставленную электроэнергию,который составляет 13,5 млн. грн.

Задолженность потребителей перед ТЭЦ составляет 20,7 млн. грн., задолженность государства по погашению разницы в тарифах – 2,2 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Херсонская ТЭЦ» специализируется на производстве и транспортировке тепловой энергии, а также на производстве электрической энергии. Обеспечивает тепловой энергией 53% потребителей централизованного отопления Херсона. Общая протяженность теплотрасс ТЭЦ составляет 200 км.

100% акций ТЭЦ находятся в собственности НАК «Энергетическая компания Украины».