Газовые договоренности Украины и РФ нужно совершенствовать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на совершенствовании газовых договоренностей между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ.

«Нам нужно серьезно отнестись к совершенствованию решений, достигнутых в январе относительно условий поставок газа в Украину и обеспечения надежного транзита в Европу. Те договоренности серьезно подорвали энергетическую безопасность страны. Они не привели к формуле, которая могла бы политическую модель организации отношений сделать более прагматичной», - заявил Президент.

Глава государства добавил, что теперь Украина поставлена перед ситуацией, когда при согласии определенного руководства государство осуществляет убыточную деятельность по транзиту.

«Это плата за политические уступки», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина не имеет гарантированных объемов транзита российского газа на 2010, 2011, 2012 годы, но имеет гарантии на закупку 40 млрд. объема российского газа по принципу «бери или плати».

«Уже в этом году 7 миллиардов не знаем как выплатить за не потребленный газ. Такие парадоксальные ошибки неприемлемы ни в одной стране, кроме Украины. Я не говорю уже о формуле цены. Почему она у нас вдвое выше, чем в Германии, почему у нас стоит вся химическая промышленность? Потому что по $358 за тысячу кубов газа ни один завод в Европе не работает. Это тяжелая расплата за такие некомпетентные договоренности», - убежден Президент.

Отвечая на вопрос относительно возможных вариантов решения этой ситуации, В.ЮЩЕНКО заметил: «Я мягко хочу сказать: эти принципы не надежны ни для России, ни для Европы, ни для Украины. Это неудачное временное политическое урегулирование. И чем быстрее мы от него откажемся и перейдем к более урегулированному варианту, тем лучше для всех».

По убеждению Президента Украины, продуманный вариант - это рыночный, который базируется на принципах формирования цены на услуги по транзиту, собственно цены на газ, который в Европе стоит уже вдвое дешевле, чем в Украине, договоренности о взаимных гарантиях.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставки газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 дол. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать Украине газ по рыночной европейской цене без скидок.

28 апреля с.г. заместитель руководителя НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО сообщил журналистам, что цена на газ, который ”Нафтогаз” покупает у “Газпрома”, во втором квартале 2009 года будет составлять 270,95 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.