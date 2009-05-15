Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 14 мая, продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,60 доллара - до 58,62 доллара за баррель. В сторону увеличения стоимости нефти сыграли негативные настроения инвесторов на фоне снижения объемов запасов сырья в США.

В тоже время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,65 доллара - до 56,69 доллара за баррель.