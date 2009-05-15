Нафтогаз исключает убытки при оплате газа авансом за транзит

НАК «Нафтогаз Украины» исключает, что из-за получения от ОАО «Газпром» аванса за услуги по транзиту, который будет использован для финансирования закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ), компания может понести убытки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что существующий финансовый план компании предусматривает создание собственных запасов импортированного газа в ПХГ Украины в размере около 20 млрд. куб. м.

«Эти запасы газа представляют собой переходный остаток на конец каждого года, который не может быть уменьшен, поскольку обеспечивает стабильную работу ГТС Украины в осенне-зимний период, покрывая сезонные колебания объемов потребления», - сказано в сообщении. Также это дает возможность «Нафтогазу» обеспечивать поставки природного газа украинским потребителям в критических ситуациях. Например, таких, как газовый кризис в январе 2009 года.

Компания отмечает, что создание вышеупомянутого запаса газа требует отвлечения значительного объема финансовых ресурсов, который равен стоимости такого газа. Другими словами, нужно купить газ, закачать его в хранилище и заплатить за него ОАО «Газпром». Продать его нельзя - это и является причиной финансового дефицита НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году (приблизительно 4,5 млрд. долл.).

Согласно финансовому плану компании, предусмотрена возможность привлечения кредитных средств на международных финансовых рынках для этой операции. Однако очевидно, что текущая ситуация на этих рынках делает невозможным проведение таких операций.

«Очевидный и простой выход из ситуации – получить эти деньги в виде авансирования услуг по транзиту от основного заказчика – ОАО «Газпром» на взаимно приемлемых условиях. Условия аванса находятся в процессе согласования с ОАО «Газпром», однако принципиальные вопросы удалось предварительно урегулировать. В отличие от старой практики, отработка такого аванса будет происходить по ставке, которая будет действовать на момент предоставления услуг (то есть НАК не будет терять дополнительные доходы, как это имело место с авансом, полученным в 2004 году)», - отмечается в сообщении.

Отработку аванса планируется осуществлять частями на протяжении относительно длительного периода времени, что вместе с ростом ставки транзита с 2010 года не уменьшит денежные поступления от транзита по сравнению с текущим периодом.

Вместе с тем, НАК обращается ко всем представителям украинской законодательной власти с просьбой рассмотреть вопрос отсрочки налога на прибыль при условии получения средств авансом от российской стороны. Такая необходимость может возникнуть, поскольку получение компанией аванса, а затем его использование для закупки газа, согласно действующему законодательству может привести к двойному налогообложению НАК «Нафтогаз Украины».

Компания призывает всех прекратить политизировать этот вопрос, который является сугубо экономическим, поскольку его политизация наносит существенный ущерб переговорному процессу с ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, 14 мая руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен приостановить действие постановления Кабинета министров о проведении расчетов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» за полученный в 2009 году природный газ авансовыми платежами за его транзит в случае опубликования данного постановления.

Напомним, 29 апреля на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. куб. м газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что готовится проект межгосударственного соглашения, в котором будут предусмотрены «все аспекты» таких взаимных расчетов, и данный документ может быть готов уже после майских праздников.