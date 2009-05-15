Газпром сегодня подпишет соглашения по СП для "Южного потока"

"Газпром" сегодня в Сочи подпишет соглашения с газовыми компаниями Италии, Болгарии, Сербии и Греции о создании совместных предприятий для организации строительства газопровода "Южный поток" по территории этих стран.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, эти документы должны определить окончательный вариант маршрута "Южного потока", дискуссии вокруг которого шли последние месяцы. Скорее всего, трасса газопровода из Новороссийска пройдет по дну Черного моря в болгарский порт Варна, а затем из Болгарии маршрут разделится на две ветки: южная пойдет через Грецию, Адриатику в Италию, а вторая - через Сербию и Венгрию - в Австрию.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ, "Газпром" подпишет соглашение с Болгарским энергетическим холдингом о сотрудничестве при строительстве газопровода по территории Болгарии для транзита энергоносителей в Европу. С греческой DESFA и сербской Srbijagas будут подписаны базовые соглашения о сотрудничестве, с итальянской ENI - дополнения к меморандуму о взаимопонимании о дальнейших шагах по реализации проекта "Южный поток".

Церемония подписания последнего документа пройдет в присутствии председателя правительства РФ Владимира Путина и его итальянского коллеги Сильвио БЕРЛУСКОНИ в Сочи. В российском правительстве подписание всех четырех документов считают "важным этапом на пути финализации межкорпоративных отношений, значимой составляющей процесса строительства данного маршрута", отметил Д.ПЕСКОВ.

При этом он подчеркнул, что подписание документов не стоит расценивать как ответ на недавний саммит Евросоюза в Праге, где был дан старт программе "Восточное партнерство". "Подписание корпоративных документов "Газпрома" с Болгарией, Сербией, Грецией и Италией - логическое продолжение постоянной, ежедневной работы по реализации проекта "Южный поток", и никакого отношения к саммиту в Праге эти события не имеют", - заявил пресс-секретарь премьера.

По его словам, в настоящее время различными странами, в частности, в Европе "обсуждаются разные варианты и маршруты доставки энергоресурсов, в том числе вопросы относительно жизнеспособности тех или иных проектов". О газопроводе "Южный поток" Д.ПЕСКОВ сказал: "Существуют проекты, целесообразность и жизнеспособность которых труднооспоримы".

Как ожидается, соглашением с "Булгаргазом" будет определено, что по территории республики для "Южного потока" будут проложены новые трубы, а существующая газотранспортная система будет использоваться отдельно для нужд Болгарии. Это подтвердил в конце апреля после переговоров в Москве болгарский премьер Сергей СТАНИШЕВ. Болгарская и российская государственные газовые компании создадут СП с долями акций 50 на 50.

Сербская сторона, в свою очередь, надеется, что соглашением Srbijagas с "Газпромом" будет увеличен объем транзита через ее территорию с прежних планируемых 10 млрд до 20 млрд кубометров газа в год. Этот документ станет основой для создания совместного предприятия двух национальных энергокомпаний со штаб-квартирой в Швейцарии. Это СП /51% - у "Газпрома", 49% - у Srbijagas/ должно будет выработать ТЭО и конкретизировать трассу строительства трубы через территорию Сербии.

С Грецией, как ранее сообщал министр развития Константинос ХАТЗИДАКИС, будет также подписано соглашении о создании СП по строительству отрезка "Южного потока" по греческой территории.

Справка УНИАН. Газопровод "Южный поток" - совместный проект "Газпрома" и итальянского нефтегазового концерна ENI, предусматривающий поставки российского и, возможно, среднеазиатского газа в Европу по дну Черного моря. Соответствующий меморандум был подписан в Риме 23 июня 2007 г. Компания по строительству морской части "Южного потока" /паритетные участники - "Газпром" и ENI/ зарегистрирована в Швейцарии 18 января 2008 г.

В 2008 г. были подписаны двусторонние межправительственные соглашения России с Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией о строительстве газопровода на территории этих стран.

Первоначально проектируемая пропускная способность газопровода должна была составить около 30 млрд кубометров газа в год, стоимость - свыше 20 млрд долл. Не исключено, что пропускная способность трубы в результате подписанных в Сочи соглашений может существенно увеличиться. ТЭО проекта "Южный поток" должно быть готово к концу нынешнего - началу следующего года, а строительство завершится в 2015 г. Протяженность морской части составит 900 км, максимальная глубина - 2000 м.

До церемонии подписания документов в Сочи сохраняется одна из главных интриг проекта: на каких условиях "Газпром" и ENI будут продавать газ третьим странам: будет ли итальянская компания участвовать в продаже топлива в тех странах, через которые пройдет газопровод, или будет обладать правами на управление трубопроводом и продажу газа только в Италии.